Суд у Гаазі: в МЗС пояснили, чому не включили у позов проти РФ питання агресії та окупації

Українська сторона свідомо не поставила перед Міжнародним судом ООН питань російської агресії та окупації української території, щоб зміцнити свою юридичну позицію, а також уникнути звинувачень в політизації судового процесу, заявила голова української делегації в МС ООН, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

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"Насправді ми не хочемо, щоб Україну звинуватили в маніпуляції судом і політизації судового процесу. Це Росія намагається представити процес як політичний. Мовляв, Україна подала в суд, щоб замінити інші формати пошуку вирішення конфлікту", – зазначила заступник міністра у коментарі DT.UA, відповідаючи на питання про критику щодо її виступу на судових слуханнях у Гаазі.

За словами Зеркаль, Міжнародний Суд ООН – дуже консервативна інстанція. У той же час, Росія намагається послабити українську позицію саме питаннями юрисдикції.

"Тому ми вирішили діяти в надійних юридичних рамках, встановлених двома конвенціями, за яким ми ініціювали цю справу проти Росії. Для нас важливо отримати результат, а не схвальну оцінку Facebook-спільноти. Тому ми свідомо не ставимо перед Судом питання окупації української території, територіальної приналежності Криму, наявності або відсутності російських військ на Донбасі. Ми говоримо про спір як про виключно юридичну справу, у якій ми шукаємо правовий захист для громадян України", – зазначила вона.

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Як уточнив оглядач Володимир Кравченко, поданий Києвом позов до МС ООН не стосується ні окупації Криму Росією, ні російської агресії в Україні, хоча судова справа і має стосунок до наслідків дій Кремля. В даному випадку, Міжнародний суд не має повноважень розглядати дані питання.

У Міжнародному суді ООН Україна може відстоювати свої права лише за окремими міжнародними договорами, в яких і Київ, і Москва раніше визнали його юрисдикцію. Подібних договорів всього три: Конвенція ООН з морського права, Конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Незважаючи на це, відсутність у позовній заяві України призову назвати Росію країною-агресором і питання про законність анексії Криму спровокувало критику з боку частини політиків і юристів.

Нагадаємо, з 6 по 9 березня в Міжнародному суді ООН, який знаходиться в Гаазі (Нідерланди), відбулися слухання у справі України проти Росії.