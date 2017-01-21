Хомутиннік під час візиту до США зустрівся з впливовими американськими політиками (фото)

Про це повідомляється на офіційній сторінці партії "Відродження" у Facebook.

Так, Віталій Хомутиннік поспілкувався з головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США, представником Республіканської партії Едом Ройсом та лідером Республіканської партії у Палаті представників США Кевіном Маккарті.

Під час зустрічі сторони обговорили питання важливості поглиблення двосторонніх відносин між Україною та США, необхідності допомоги США у встановленні миру на сході України.

«Американські політики запевнили, що відносини між Україною та США після обрання нового президента Дональда Трампа будуть поглиблюватись. А позиція Республіканської партії щодо українського питання є чіткою та послідовною - США, як надійний партнер України, і надалі буде надавати необхідну підтримку нашій державі», - наголосив Хомутиннік.

Читайте такожДо адміністрації Трампа увійшли "яструби", які не довіряють Росії - експерт

Ед Ройс раніше активно брав участь у питанні досягнення миру в Україні. Зокрема, у березні 2014 року подав законопроект про підтримку України, засуджуючи втручання Росії в Україну. У березні 2015 виступив з доповіддю, де засудив політику умиротворення і дипломатії Барака Обами в розв'язанні конфлікту між Росією і Україною, і закликав надати нашій державі військову допомогу. Також пропонував США розробити новий підхід для боротьби з російською пропагандою.

Лідер республіканської більшості у Палаті представників США Кевін Маккарті у березні 2015 року відвідував Україну із офіційним візитом. Зокрема, він зазначав, що в Палаті представників Конгресу США підтримують Україну, та підкреслював, що тема України набирає все більшу вагу в американському суспільстві. Кевін Маккарті є лідером Республіканської партії у Палаті представників США із 2014 року, конгресмен обраний від Штату Каліфорнія.

Нагадаємо, 20 січня у США відбулася церемонія інаугурації 45-президента США Дональда Трампа. Як відомо, деякі українські політики полетіли до Вашингтона на урочистості з нагоди інаугурації.