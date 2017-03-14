ЄС офіційно оприлюднив рішення про продовження санкцій за загрозу територіальній цілісності України

Рішення Європейського Союзу про продовження ще на півроку санкцій проти 150 осіб та 37 підприємств за загрозу територіальній цілісності України оприлюднено в офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності наступного дня.

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Зі списку виключені знищений ватажок бойовиків Арсеній Павлов на прізвисько «Моторола» та колишній «глава ради міністрів» так званої «ЛНР» Геннадій Ципкалов, який покінчив життя самогубством.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня 2017 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти 150 чоловік та 37 організацій за дії, що завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України ще на шість місяців, до 15 вересня 2017 року. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.