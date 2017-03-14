Обвинувальний акт у справі про держзраду Януковича сьогодні буде передано до суду – прокурор

Обвинувальний акт у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича сьогодні буде передано до Печерського районного суду міста Києва.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

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«Сьогодні нами було повністю закінчено спеціальне досудове розслідування стосовно Януковича. Складено обвинувальний акт стосовно Януковича. Я його тримаю в руках, і зараз я піду і передам до суду даний обвинувальний акт стосовно Януковича», - сказав прокурор.

Він також наголосив, що зібрано досудові докази, яких, на його думку, достатньо, щоб довести у суді винуватість екс-президента.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 р. генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти п’яти колишніх «беркутівців».

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 р. Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.