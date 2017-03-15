Депутати не можуть пояснити причини оголошення перерви у засіданні парламенту

Народні депутати не можуть пояснити, чому у Верховній Раді оголошено перерву, але не виключають, що це пов'язано з відсутністю на засіданні голови парламенту Андрія Парубія та першого віце-спікера Ірини Геращенко, а також невеликою кількістю присутніх у залі парламентаріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, жоден депутат з фракцій «Блоку Петра Порошенка» та “Народного фронту”, які нібито просили оголосити перерву у засіданні ВР, не змогли пояснити її необхідність.

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Один зі співрозмовників УНІАН не виключив, що перерву оголошено у зв’язку з відсутністю Парубія та Геращенко в сесійній залі, оскільки голова ВР перебуває на засіданні Ради національної безпеки та оборони, а перший заступник голови - на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Також у сесійній залі на початку засідання, незважаючи на те, що на табло висвітилося 340 зареєстрованих народних депутатів, в сесійній залі фактично були присутні не більш як 200 депутатів, а для ухвалення рішень необхідно мінімум 226.

Нагадаємо, одразу ж після відкриття засідання парламенту о 10.00 було оголошено перерву на 30 хв.

Як заявила заступник голови парламенту Оксана Сироїд, перерву оголошено на вимогу фракцій "Народний фронт" і "БПП".