МЗС Росії звинуватило українських колег в неконструктивності

Міністерство закордонних справ РФ розцінює заяву українських колег з приводу досягнутих у Москві "газових" домовленостях як небажання конструктивно взаємодіяти.

"Реакція МЗС України у зв`язку з ситуацією, яка мала місце в російсько-українських відносинах в газовій сфері, носить не цілком здоровий характер.... Сама заява МЗС України демонструє, що зовнішньополітичне відомство цієї країни, на жаль, не налаштоване на конструктивну взаємодію. У ній явно чути невдоволення тими рішеннями щодо газу, в яких об`єктивно зацікавлені народи України, Росії і всієї Європи", - йдеться в коментарі російського МЗС.

Як відзначає російське зовнішньополітичне відомство, зміст і тон заяви українського МЗС «різко контрастує з позитивними оцінками, які зараз лунають у Європі в зв`язку з врегулюванням між Росією і Україною газової проблеми».

"Російська сторона висловлює задоволення досягнутими 19 січня домовленостями і підписанням між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" документів по всьому комплексу питань, пов`язаних з поставками природного газу до України і з транзитом природного газу до Європи", - наголошується в документі російського МЗС.

У ньому так само вказується, що російська сторона розглядає досягнуті домовленості як такі, що відповідають принципам ринкової економіки.

"Вважаємо, що вказані домовленості відповідають принципам ринкової економіки, носять взаємовигідний характер і виконуватимуться українською стороною", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 січня, МЗС України звинуватив Росію в інформаційному тиску на Українську державу і в проведенні "газової інформаційної війни". Українське зовнішньополітичне відомство заявило, що Росія провела сплановану газову атаку з метою дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, зруйнувати її газотранспортну систему. Проте, як стверджується в заяві українського МЗС, "російські можновладці й надалі не знаходять в собі сили зупинити інформаційний наступ на Україну".