Омельченко на прощання вирішив напоїти киян
Реакція мера на численні прохання громадян
Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО дав доручення першому заступнику голови КМДА Івану ФОМЕНКУ та відповідним службам міста протягом квітня вивчити побажання людей щодо будівництва в столиці нових бюветних комплексів.
Як передає кореспондент УНІАН, питання щодо спорудження в столиці бюветів було порушено під час засідання розширеної колегії КМДА, на якому обговорювалися заходи з забезпечення питною водою населення міста, зокрема, під час весняної повені на річках міста.
Як повідомлялось на засіданні, в Києві діє 203 бюветні комплекси. Водночас, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, люди звертаються з проханням збільшити їх кількість.
Згідно з планом розбудови в місті цієї системи водопостачання, в поточному році буде відкрито ще 24 бювети. Поряд з тим, міський голова доручив розглянути всі звернення від мешканців, врахувати їх і при потребі збільшити заплановану кількість комплексів питної води.
“Якщо ми вже маємо в Києві 203, то можна і треба реагувати на прохання людей і продовжувати цю роботу в цьому році. 24 бювети ще в цьому році планово, але якщо по записках, дзвінках і побажаннях людей - треба збільшити кількість, то я даю доручення протягом квітня розглянути всі побажання і в нас є можливість в цьому році збільшити кількість бюветів чистої питної води”, - сказав він.
Під час свого виступу начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ повідомив, що Київське та Канівське водосховище на сьогодні мають необхідний вільний об’єм для пропуску вод під час водопілля і що це дає підстави сподіватись, що цьогорічне водопілля, яке очікується наприкінці квітня – початку травня, мешканці Києва на собі не відчують. У свою чергу головний державний санітарний лікар міста Ірина КОЗЛОВА запевнила, що СЕС разом з “Київводоканалом” відпрацювали свої дії під час весняної повені з метою безперебійного безпечного для здоров’я людей водопостачання.