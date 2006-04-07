Омельченко на прощання вирішив напоїти киян

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО дав доручення першому заступнику голови КМДА Івану ФОМЕНКУ та відповідним службам міста протягом квітня вивчити побажання людей щодо будівництва в столиці нових бюветних комплексів.

Як передає кореспондент УНІАН, питання щодо спорудження в столиці бюветів було порушено під час засідання розширеної колегії КМДА, на якому обговорювалися заходи з забезпечення питною водою населення міста, зокрема, під час весняної повені на річках міста.

Як повідомлялось на засіданні, в Києві діє 203 бюветні комплекси. Водночас, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, люди звертаються з проханням збільшити їх кількість.

Згідно з планом розбудови в місті цієї системи водопостачання, в поточному році буде відкрито ще 24 бювети. Поряд з тим, міський голова доручив розглянути всі звернення від мешканців, врахувати їх і при потребі збільшити заплановану кількість комплексів питної води.

“Якщо ми вже маємо в Києві 203, то можна і треба реагувати на прохання людей і продовжувати цю роботу в цьому році. 24 бювети ще в цьому році планово, але якщо по записках, дзвінках і побажаннях людей - треба збільшити кількість, то я даю доручення протягом квітня розглянути всі побажання і в нас є можливість в цьому році збільшити кількість бюветів чистої питної води”, - сказав він.

Під час свого виступу начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ повідомив, що Київське та Канівське водосховище на сьогодні мають необхідний вільний об’єм для пропуску вод під час водопілля і що це дає підстави сподіватись, що цьогорічне водопілля, яке очікується наприкінці квітня – початку травня, мешканці Києва на собі не відчують. У свою чергу головний державний санітарний лікар міста Ірина КОЗЛОВА запевнила, що СЕС разом з “Київводоканалом” відпрацювали свої дії під час весняної повені з метою безперебійного безпечного для здоров’я людей водопостачання.