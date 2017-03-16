Антикорупційний комітет рекомендував Раді кандидатури Брауна і Сторча на посаду аудитора НАБУ

Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції провів засідання без свого голови Єгора Соболєва і рекомендував парламенту розглянути кандидатури Найджела Брауна і Роберта Сторча на посаду члена комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому засіданні взяли участь 13 членів антикорупційного комітету із 24.

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Присутні члени комітету, зокрема депутат від «БПП» Ігор Артюшенко, зазначили, що засідання є легітимним, хоч і проводиться без голови комітету. При цьому вказувалося на присутність на засіданні першого заступника голови антикорупційного комітету Юрія Савчука (фракція "Народний фронт").

Депутати висловили пропозицію, аби на голосування парламенту щодо визначення аудитора НАБУ було винесено кандидатури і Сторча, і Брауна.

При цьому засідання комітету знімали на мобільні телефони присутні там депутат від “БПП” Світлана Заліщук та голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

Також на засідання, яке тривало близько 30 хвилин, в певний момент прийшли і сам Соболєв, а також його заступник у комітеті, позафракційний депутат Борислав Береза.

Соболєв звернувся до депутатів, які проводили засідання, закликавши не перекреслювати домовленостей, досягнутих комітетом раніше, а також зазначив, що дотримання процедур завжди було їхньою сильною стороною.

Він наголосив, що не міг проводити засідання антикорупційного комітету на вимогу третини його членів, вчасно не поінформувавши решту членів комітету.

Соболєв нагадав, що призначив засідання на завтра, а також закликав не перетворювати засідання комітету на фарс.

Своєю чергою член антикорупційного комітету, депутат від “БПП” Олег Барна висловив думку, що пропозиція винести на повторний розгляд обидві кандидатури на посаду аудитора НАБУ є найоб’єктивнішим і найконструктивнішим варіантом.

Відтак перший заступник голови комітету Савчук зазначив, що, “згідно з процедурою, у нас відбувається абсолютно легітимне зібрання комітету”, і поставив на голосування пропозицію внести до сесійної зали на обговорення кандидатури Брауна і Сторча.

“За” проголосували 12 депутатів, 1 утримався.

У засіданні також брали участь, зокрема, депутати від “БПП” Тетяна Ричкова, Андрій Немировський, депутат від «Опозиційного блоку» Сергій Дунаєв та депутат від “Народного фронту” Юрій Тимошенко.

Після цього засідання Заліщук, зокрема, зазначила, що не уявляє, як ухвалене у такий спосіб рішення буде виноситися головою парламенту на голосування.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні депутат від “БПП” Мустафа Найєм заявив про можливі фальсифікації з метою призначення Брауна аудитором НАБУ.

За його словами, ряд членів антикорупційного комітету намагаються зібрати засідання без голови комітету, щоб ухвалити рішення рекомендувати кандидатуру Брауна на посаду аудитора НАБУ.

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Своєю чергою Соболєв заявив, що призначив на завтра, 17 березня, засідання Комітету ВР із запобігання та протидії корупції для розгляду питання щодо визначення аудитора НАБУ.

Наприкінці лютого Верховна Рада не змогла ухвалити проект постанови про визначення кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ (№5571).

До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча.

Проте після відповідної доповіді голови антикорупційного комітету Соболєва з приводу Сторча голова ВР Андрій Парубій зазначив, що "Народний фронт" та "БПП" запропонували іншу кандидатуру - Найджела Брауна, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.

Ряд депутатів висловили обурення з приводу такої ситуації, зазначивши, що вона відбувається в порушення Регламенту Верховної Ради та закону про НАБУ.

Згодом під час голосування кандидатури Сторча і Брауна не набрали необхідних 226 голосів, і депутати проголосували за повернення цього проекту постанови у комітет на доопрацювання.

Після голосування Соболєв заявив, що за намаганням призначити аудитором НАБУ залежну від влади людину стоїть президент України Петро Порошенко.