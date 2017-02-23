ВР не змогла визначити свого представника до комісії з аудиту діяльності НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, проектом постанови (№5571) до складу комісії передбачалося висунути заступника генерального інспектора Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки Роберта Сторча.

Проте після відповідної доповіді голови Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва з приводу цього кандидата голова ВР Андрій Парубій зазначив, що "Народний фронт" та "Блок Петра Порошенка" запропонували іншу кандидатуру, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.

Спікер, посилаючись на юристів, зазначив, що таке можливо, адже кандидат до комісії висувається не від імені комітету, а від імені всього парламенту.

У залі після цього розпочалися суперечки.

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Так, слово було надано новому кандидату Найджелу Брауну. Водночас його нинішня посада при цьому не була названа. Зокрема, він говорив про свою роботу у сфері розслідування фінансових злочинів. Відповідаючи на запитання депутатів, хто його запросив та номінував, Браун не зміг назвати конкретних прізвищ.

Ряд депутатів висловили обурення довкола такої ситуації, зазначивши, що вона відбувається в порушення регламенту ВР та закону про НАБУ. Брауна навіть закликали зняти свою кандидатуру.

Сам Соболєв назвав це "нечуваною ганьбою і ідіотизмом". Звертаючись до Брауна, він сказав, що його роблять "об'єктом маніпуляцій".

Після тривалих суперечок на "рейтингове" голосування було поставлено кандидатуру Сторча - вона набрала 76 голосів депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі, а потім - Брауна, який набрав 205 із 357.

Після цього кандидатуру Брауна поставили на голосування в цілому. Проте за нього проголосували лише 214 народних депутатів із 357, зареєстрованих у сесійній залі.

Парубій запропонував повернути цей проект постанови у комітет на доопрацювання. «За» це проголосували 273 депутати із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.