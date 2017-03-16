"Крим – це Україна": як львів'яни пікетували російське консульство (фото)

Під стінами Російського консульства у Львові влаштували акцію протесту «Крим - це Україна».

Про це повідомив координатор спільноти «Варта 1» Ігор Зінкевич, передає Львівський портал.

Додамо, що сьогодні минуло три роки від дня невизнаного у світі «референдуму» в Криму, після якого його анексувала Росія.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за доєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Читайте також Анексію Криму Росією не підтримують 80% українців та 13% росіян – опитування Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.