У Києві відреагували на критику Німеччини щодо блокади ОРДЛО

Про це в четвер, 16 березня, заявив на запит DW посол України у ФРН Андрій Мельник. "Більш доцільним було б спочатку ретельно проаналізувати рішення РНБО щоб уникнути передчасних висновків, які не завжди на користь справі", - зазначив він.

Український посол зазначив, що мова йде виключно про тимчасову міру, і "ні в якому разі не мається на увазі блокада тимчасово непідконтрольних українському уряду територій на Донбасі". За словами Мельника, мета даної міри - "припинити процес незаконної експропріації державних і приватних підприємств України на окупованих територіях", оскільки продовження ділових відносин з ними означало б "визнання існуючого статусу-кво, який суперечить закону".

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Як заявив український дипломат, "тимчасове призупинення переміщення товарів не торкнеться гуманітарних перевезень і процесу доставки товарів для приватних осіб в регіоні". За його словами, це обмеження також не ускладнить перетин громадянами контактної лінії. Мельник заявив про намір української влади найближчим часом організувати нові пункти пропуску для полегшення поїздок у непідконтрольні Києву райони Донецької і Луганської областей.

Крім того, за словами українського посла, припинення переміщення товарів з вилучених підприємств буде скасовано відразу ж після відновлення прав на власність.