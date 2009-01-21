Лавринович: Тимошенко припустилася кількох помилок

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, ініціюючи проведення позачергового засідання Верховної Ради, намагається переключити увагу суспільства з провальних переговорів щодо газу на питання діяльності Національного банку України.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, політична складова цього питання полягає в тому, що «є крайня потреба зараз переключити увагу українського суспільства з провальної проблеми газопостачання для України, яка все більше стає відомою в деталях, на інше питання, яке є досить резонансним і може викликати зацікавленість в більшості громадян України».

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО не хоче, щоб суспільство зосередилося на обговоренні деталей домовленостей щодо забезпечення України газом.

О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що прем’єр досить вдало вибрала питання для обговорення на позачерговому засіданні парламенту, оскільки питання НБУ, ситуація на фінансовому ринку є питанням, яке цікавить людей, крім того, переважна більшість народних депутатів і фракцій парламенту негативно оцінюють роботу НБУ та його політику щодо курсу гривні.

Перший заступник голови ВР зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО, порушуючи питання діяльності НБУ, «з точки зору політичної кон’юнктури» діє абсолютно точно і правильно. За його словами, вона докладає всіх зусиль, щоб «уповільнити наростання невдоволення населення щодо її політичної сили та її дій на посаді прем’єр-міністра України, уповільнити падіння рейтингу довіри».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що з юридичної точки зору Ю.ТИМОШЕНКО допустила декілька помилок, оскільки на сьогодні не може йти мова про позачергову сесію парламенту, бо нинішня сесія ще не закрита.

Крім того, за словами першого віце-спікера, теоретично заслухати Президента України в парламенті неможливо. Він нагадав, що для скликання позачергового засідання парламенту необхідно зібрати не менш як 150 підписів народних депутатів, і це засідання має бути проведене на третій день після подання, реєстрації та перевірки у ВР необхідних документів.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що цього тижня таке засідання не може бути проведене з юридичної точки зору. Водночас він зазначив, що наступного тижня «теоретично можливо» провести позачергове засідання

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово обвинувачувала керівництво НБУ в корупції, махінаціях, непрозорому рефінансуванні комерційних банків та девальвації гривні й вимагала відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ.

Сьогодні, 21 січня, після засідання Кабміну вона заявила, що фракція БЮТ почала збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання про рефінансування комерційних банків Національним банком України.