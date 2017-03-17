МЗС засудило входження "армії" окупованої Південної Осетії до складу Збройних сил РФ

Як передає кореспондт УНІАН, про це на брифінгу сказала речник МЗС України Мар’яна Беца.

За її словами, "МЗС висловлює підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії і рішуче засуджує проведення 12 березня цього року незаконних так званих парламентських виборів в окупованому абхазькому районі Грузії, а також підписання так званої угоди між Російською Федерацією і "республікою" Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів збройних сил "республіки" Південна Осетія до складу збройних сил Російської Федерації, та референдум щодо перейменування Цхінвальського району Грузії".

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"Україна розглядає такі дії проявом російської імперської політики та намаганням легітимізувати окупаційний режим, що є нікчемним з точки зору міжнародного права", - заявила речник МЗС.

Також Беца сказала, що Україна підтверджує свою відданість териториторіальній цілісності та суверенітету Грузії.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ ВолодимирПутін схвалив угоду з Південною Осетією про входження деяких підрозділів «збройних сил республіки» до складу ЗС Росії.