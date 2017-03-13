Росія поповнить лави своїх Збройних Сил підрозділами із окупованої Південної Осетії
Відповідну постанову вже підписав російський прем'єр Дмитро Медведєв
Росія має намір включити до складу Збройних сил військові підрозділи Південної Осетії.
Як повідомили УНІАН в уряді РФ, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.
«Схвалити поданий Міністерством оборони РФ погоджений з Міністерством закордонних справ РФ та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади і попередньо опрацьований з південноосетинською стороною проект угоди між РФ і Республікою Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів ЗС Республіки Південна Осетія до складу ЗС РФ», - йдеться в документі.
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Пропозиція про підписання зазначеної угоди буде представлена президенту РФ Володимиру Путіну.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.
Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.
За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинули понад 400 людей, більш як 2 тисяч були поранені.