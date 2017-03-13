Росія поповнить лави своїх Збройних Сил підрозділами із окупованої Південної Осетії

Росія має намір включити до складу Збройних сил військові підрозділи Південної Осетії.

Як повідомили УНІАН в уряді РФ, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

«Схвалити поданий Міністерством оборони РФ погоджений з Міністерством закордонних справ РФ та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади і попередньо опрацьований з південноосетинською стороною проект угоди між РФ і Республікою Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів ЗС Республіки Південна Осетія до складу ЗС РФ», - йдеться в документі.

Читайте такожРозвідка назвала імена трьох росіян, які приїхали воювати за "ДНР"

Пропозиція про підписання зазначеної угоди буде представлена президенту РФ Володимиру Путіну.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинули понад 400 людей, більш як 2 тисяч були поранені.