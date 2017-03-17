У ГПУ назвали суму застави, яку в Лондоні вніс екс-глава "Укрспецекспорту"

Затриманий у Лондоні екс-керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук вніс заставу в сумі 75 тисяч фунтів стерлінгів для звільнення з-під арешту. Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання 15 березня в Лондоні екс-керівника державної компанії «Укрспецекспорт» Бондарчука.

«15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні був взятий під арешт ще один «герой» України - екс-керівник «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук», - зазначив Луценко.

Пізніше Сарган поінформувала, що Бондарчука звільнили під заставу, однак її суму не уточнила.

Вона також зазначила, що на 24 березня в Лондоні призначено судове засідання, на якому визначатимуть дату екстрадиційних слухань у справі Бондарчука.

Довідка УНІАН. Бондарчук був генеральним директором ДК «Укрспецекспорт» з 2005 до 2010 року. Генпрокуратура інкримінує йому заволодіння коштами "Укрспецекспорту" на суму понад 7 млн доларів. Інтерпол оголосив екс-голову "Укрспецекспорту" в розшук.

У травні 2016 року стало відомо, що Бондарчук попросив політичного притулку у Великій Британії.