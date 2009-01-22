Бойко пророкує підписантам газових контрактів довгі розмови з «органами»

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, міністр палива та енергетики опозиційного уряду Юрій БОЙКО оприлюднив «газові» контракти, підписані між НАК «Нафтогаз України» і РАТ «Газпром» 19 січня 2009 року.

Копії контрактів продемонстрували сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за словами Ю.БОЙКА, опозиційний уряд проаналізував підписані документи – один контракт на продаж газу, другий – на транспортування газу.

Ю.БОЙКО зазначив, що у формулі базовою ціною для розрахунків є ціна 450 дол. за тис. куб. м.

«Така ціна справді діє в Німеччині, Чехії, Австрії. Але Німеччина розташована на відстані приблизно 2200 км. Тобто нам дали базову ціну 450 доларів, без урахування того, що газ проходить через Україну, Словаччину, Чехію і до Німеччини, і вартість цього транзиту становить приблизно 85 доларів, виходячи з транзитних ставок, які діють у Чехії, Словаччині та нашій країні, навіть по 1,7 долара. Тобто забули просто відмінусувати від 450 доларів 85 доларів транзиту», – сказав він.

Ю.БОЙКО додав, що «в результаті початкова вартість газу для нас виходить вищою, без урахування транзиту, аніж для країн Європейського Союзу».

«Але найстрашніше, що ми цю формулу, збиткову для нашої країни, заклали на десять років наперед. І ми всі десять років отримуватимемо газ дорожче, аніж його отримують країни Європейського Союзу», – сказав Ю.БОЙКО.

Водночас він зазначив, що змінилися й умови оплати. «Якщо раніше ми платили після закінчення місяця, то сьогодні умови суттєво посилені. Якщо до 7 числа місяця, наступного після надходження газу в країну, ми не розрахуємося за газ, то наступного місяця нас переводять уже на передоплату… Це безпрецедентний випадок. Жодна країна Європейського Союзу, жодна компанія, що працює з «Газпромом», не має подібного пункту, не має подібних умов», – сказав Ю.БОЙКО.

«Тому я думаю, що всі підписанти цього контракту матимуть довгі розмови з правоохоронними органами. Тому що інакше, аніж зрадою національних інтересів, подібний контракт назвати не можна», – наголосив народний депутат.

Також Ю.БОЙКО зазначив, що «пільгові умови транзиту, дані компанією «Нафтогаз України» цього року (збереження ставки транзиту на рівні 1,7 дол. за тис. куб. м – УНІАН), теж є втратою для нашої економіки, причому втратою в розмірі близько 3 млрд. дол. недоотриманої виручки».

«Виходячи з усього сказаного, я думаю, що… представляти якоюсь перемогою підписаний контракт є жахливою брехнею та обманом нашого народу», – сказав Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» на 2009-2019 роки. Україна отримала знижку 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

Українська сторона, своєю чергою, зберегла ставку транзиту 2009 року на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

За даними НАК "Нафтогаз України", закупівельна ціна природного газу для України в першому кварталі 2009 року становитиме 360 дол. за тис. куб м, у другому - 270 дол. за тис. куб. м, у третьому - 219 дол. за тис. куб. м, у четвертому - 162 дол. за тис. куб. м. за 1 тисячу кубометрів.

Своєю чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною 2009 року становитиме 228,8 долара за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 доларів за тисячу кубометрів.

2008 році Україна купувала газ за ціною 179,5 дол. за 1 тис. кубометрів.