У Кремлі назвали "неважливим" питання про терміни відновлення нормальних відносин з Україною

Прес-секретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков не вважає важливим питання про терміни відновлення "дружніх" відносин між Україною і Росією. Про це він заявив в інтерв'ю РБК.

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На прохання журналіста спрогнозувати можливі терміни визнання Україною російської окупації Криму як "законної" і відновлення дружніх взаємин між країнами Пєсков заявив: "Я не думаю, що хтось зможе дати такі прогнози. Це перше. А друге, з точки зору нашої нинішньої реальності, положення і статусу Криму як регіону Російської Федерації, це не так вже й важливо, тому що це навряд чи колись щось зміниться".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.