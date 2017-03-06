У Кремлі відмовилися коментувати видачу дозволу на розвідку і видобуток нафти на шельфі окупованого Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков порекомендував журналістам з даним питанням звернутися до уряду.

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«Я рекомендую звернутися за коментарем до уряду. Це питання, яке перебуває у віданні уряду, власне акти, відповідно до яких це виділення виконувалося, випущені саме урядом РФ», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російської газети «Коммерсант», невідома приватна компанія «Нові проекти» отримала ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі окупованого Росією Криму.

Основним власником компанії, за офіційними даними, є підприємець Антон Дорноступ, який близький до родини екс-голови Роснадрів Валерія Пака, хоча низка джерел пов'язує «Нові проекти» з українським бізнесменом Сергієм Курченком.

ТОВ «Нові проекти» наприкінці минулого року повідомило Роснадра, що у 2017 році має намір скласти план пошуково-розвідувальних робіт на ділянці Глибока, листа відомству направив директор компанії Антон Дорноступ, розповіли джерела видання.

Як зазначено на pravo.gov.ru, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв ще у червні 2016 року розпорядився видати ТОВ ліцензію на цю ділянку на 30 років. За даними видання "Коммерсант", протягом восьми років компанія має пробурити пошукову свердловину.

Відомо, що «Нові проекти» володіли ліцензією на ділянку Глибока з 2012 року, але тоді це була українська юрособа.

Російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму навесні 2014 року незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щороку на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд куб. м природного газу і постачає ним півострів.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права. У заяві українського МЗС підкреслюється, що офіційний Київ заявляє і готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі права на природні ресурси континентального шельфу .

Україна вимагає від РФ припинити порушення своїх прав і компенсувати завдані збитки.