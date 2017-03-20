У нас немає конфлікту на Сході, є російська окупація – Порошенко виправив голову представництва ЄІБ в Україні

Президент Петро Порошенко виправив голову представництва ЄІБ в Україні Лілію Чернявську, яка заявила, що однією з основних напрямів ЄІБ є підтримка людей, які опинилися в складній ситуації через «конфлікт на сході країни», пише прес-служба глави держави.

У той же час Порошенко заявив, що конфлікту на сході України немає, а є окупація з боку Росії.

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«Прошу пробачення, але у нас немає конфлікту на сході. У нас є російська окупація української землі», сказав він.

Чернявська при цьому вибачилась за формулювання.

Нагадаємо, що волонтери повідомляють, що під Маріуполем проросійсько-терористичні війська стріляють по позиціях українських морпіхів з усього, що є.

"За попередніми даними, повністю знищили ворожий опорний пункт разом із терористами. Ворог посилює артобстріл й переніс вогонь на вже колишні власні позиції. У зону бою сунуть ворожі танки", - йдеться у повідомленні волонтерів.