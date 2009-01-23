Посол США: війна між Росією та Україною неможлива

Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям ТЕЙЛОР виключає імовірність збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною.

«Я не думаю, що між Україною та Росією може статися війна», - сказав дипломат сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи на прохання журналістів відповідні побоювання низки американських видань.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ТЕЙЛОР зазначив, що Україна та РФ є відповідальними країнами, і їхні уряди зуміють вирішити проблеми.

«Україна та Росія залишатимуться сусідами завжди. Вони навчаться вирішувати свої проблеми, і вони вже вирішують проблеми», - сказав посол США.

В.ТЕЙЛОР зазначив, що «навіть у складні часи, коли Росія припинила постачання газу до України та країн Європи, розмов про війну не було, ішли розмови про «газову війну», про боротьбу між «Нафтогазом» і «Газпромом». «Але вони (РФ і Україна) вирішили проблеми, обидві країни знайшли компроміси, напевно, жодна зі сторін повністю не задоволена своїм компромісом, але для цього компроміси й існують. Навіть й самій глибині цієї конфронтації («газового конфлікту») не було щонайменшого натяку на якийсь збройний конфлікт між двома країнами», - сказав дипломат.

В.ТЕЙЛОР також виключив можливість збройного міжнаціонального конфлікту в Криму, оскільки, на його думку, в автономії – відповідальні лідери, які представляють різні групи. «Відповідальні лідери знайдуть можливість вирішити конфлікт через компроміси, через дискусії, і я впевнений, що саме таким чином вирішуватимуть проблеми в Криму», - сказав посол США в Україні.