Донецька облрада звинувачує Тимошенко і Ющенка у «газових ігрищах»

Депутати Донецького обласної ради зажадали від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і уряду або виконувати конституційні обов`язки, або піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, у прийнятому вчора на сесії облради зверненні депутати висловили «крайню стурбованість критичною ситуацією, що склалася в соціально-економічному житті Донецької області й в Україні в цілому».

На їхню думку, «уряд в особі прем`єр-міністра України і Президент України, керуючись своїми корисливими інтересами, спровокували черговий зовнішньополітичний конфлікт з Російською Федерацією, не замислюючись про його наслідки для звичайних громадян України, не говорячи вже про економіку країни».

У зверненні депутати зазначають, що «газові ігрища ЮЩЕНКА-ТИМОШЕНКО активізували і посилили кризові явища в економіці, і найбільших втрат зазнала економіка промислових регіонів, особливо нашого регіону».

У таких умовах, говориться у зверненні, «неплатоспроможність населення не дозволить розрахуватися з підприємствами тепломереж у поточному місяці, і вже наступного місяця Україна може перетворитися на «замерзлий Алчевськ».

Депутати Донецької облради зажадали вирішувати проблеми бюджету, економіки, житлово-комунального господарства, енергетичної безпеки країни комплексно, із залученням органів місцевого самоврядування.

«Ми вимагаємо від Президента України і уряду конкретних антикризових рішень щодо поліпшенню життя громадян. Якщо вони не в змозі виконувати свої конституційні обов`язки, вони мають піти у відставку», - говориться у зверненні.