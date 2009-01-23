Томенко всіх порахував і зрозумів, що доля Тимошенко у руках Ющенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що на даний момент за резолюцією недовіри уряду в парламенті є тільки 210 голосів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами М.ТОМЕНКА, планується, що питання відносно резолюції недовіри буде розглядатися 5 лютого. Він зауважив, що розгляд цього питання займе майже цілий день.

В той же час М.ТОМЕНКО зауважив, що не бачить нічого страшного в розгляді цього питання. «Це цивілізована практика, і опозиція ініціює розгляд цього питання», - сказав він.

В той же час заступник голови ВР висловив сподівання, що розгляд цього питання буде цивілізованим і відбуватиметься в правовому полі, а не лише в політичному. «Але на сьогоднішній день я нарахував не більш як 210 голосів, і все буде залежати від позиції Президента і від позиції народних депутатів, які входять до депутатської групи «За Україну», - сказав він.

М.ТОМЕНКО пояснив, що в список 210 депутатів входять депутати від фракції Партії регіонів та КПУ, групи «Єдиний Центр».