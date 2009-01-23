Кріль чекає вибачень від Путіна

Лідер партії «Єдиний Центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, прем’єр РФ Володимир ПУТІН та представники ВАТ «Газпром» мають вибачитись перед Україною за безпідставні звинувачення у крадіжках газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, І.КРІЛЬ заявив: "Оскільки експерти ЄС підтверджують відсутність фактів несанкціонованого відбору Україною російського газу, ТИМОШЕНКО має вимагати від своїх російських візаві по газових переговорах публічних вибачень перед Україною".

Депутат наголосив, що своїми безпідставними звинуваченнями російські посадовці і керівництво "Газпрому" завдали шкоди іміджу Україні. "Неодноразово російська влада, не підбираючи слів, використовувала провокаційні звинувачення для просування своїх інтересів у газовій та інших сферах. Але заяви перших осіб держави - занадто серйозна річ, щоб нею нехтувати", - вважає І.КРІЛЬ.

На його думку, саме уряд, дії якого і спричинили розгортання газового конфлікту, зобов`язаний вимагати від російської сторони спростування своїх неаргументованих заяв та вибачення перед Україною.

"У разі відсутності публічного вибачення зі сторони російського керівництва та "Газпрому" ми пропонуємо юристам Кабміну вивчити можливість подання до міжнародних судових інстанцій позову у справі наклепу та нанесення моральної шкоди міжнародному іміджу України. Ми маємо відстоювати наше добре ім`я. Лише це забезпечить уникнення подібних ситуацій у майбутньому", – сказав І.КРІЛЬ.