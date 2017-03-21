Соболєв запропонує Антикорупційному комітету підтвердити рекомендацію Сторча на посаду аудитора НАБУ

Голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв запропонує очолюваному ним комітету підтвердити рекомендацію щодо призначення Роберта Сторча на посаду аудитора НАБУ від парламенту або ж оголосити новий конкурс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо подальших дій антикорупційного комітету в питанні призначення аудитора НАБУ.

“Я хочу в середу в комітеті всіх посадити за стіл, в тому числі представників “Народного фронту”, “Блоку Петра Порошенка”, «Опозиційного блоку», якщо вони прийдуть, і сказати: “Хлопці, заспокоюємося, ми завжди грали за правилами - давайте далі грати”», - зазначив Соболєв.

Він сказав, що бачить два виходи із ситуації, яка склалася. “Перший - голосуванням комітету підтвердити рекомендацію для парламенту призначити Роберта Сторча”, - зазначив голова профільного комітету.

Водночас у випадку, якщо на це не вистачатиме “сили волі”, то тоді, за словами Соболєва, він запропонує наново оголосити конкурс з відбору кандидатів на посаду аудитора НАБУ.

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“Будемо шукати таких, як Роберт, по всьому світу. Є багато людей, які готові допомогти Україні долати корупцію, в інших країнах”, - сказав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити аудитора НАБУ від парламенту, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, яку схвалив профільний комітет ВР.

Однак фракції "Народний фронт" та "БПП" запропонували іншу кандидатуру – Найджела Брауна, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.

Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада, розглянувши обидві кандидатури, знову не змогла призначила свого представника до складу комісії з аудиту НАБУ.

Під час "рейтингового" голосування кандидатуру Брауна підтримали 202 із 343 депутатів, кандидатуру Сторча - 178 із 342.

Потім на голосування для остаточного затвердження було поставлено кандидатуру Брауна. Але він не набрав необхідного мінімуму у 226 голосів: за нього проголосували лише 200 із 348 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього голова ВР Андрій Парубій закликав Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції доопрацювати це питання та знову винести його на розгляд парламенту.