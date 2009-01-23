Медведєв: ринкові ціни на газ - не привід для образ або ревізії угод

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що перехід на ринкові ціни в постачанні газу не може бути приводом для образ або ревізії угод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав під час російсько-узбецьких переговорів у розширеному складі в Ташкенті.

«Я повністю підтримую Президента Узбекистану в тому, що ми зробили дуже важливий крок у бік створення сучасної основи енергетичної співпраці, а саме: перейшли на ринкові ціни. І незважаючи на те, що у ряді держав це викликає питання, стосовно наших відносин – це наша позиція на роки вперед», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми вийшли на співпрацю за певною формулою ціни. Ми виходимо з того, що цінові параметри можуть змінюватися. Але ці коливання пов`язані з кон`юнктурою світового ринку, і незалежно від того, подобається це комусь чи ні, ми торгуватимемо на ринкових умовах», - додав він.

«Тому стосовно того конфлікту, який нещодавно був навколо ціноутворення при постачанні газу до України, це якраз кінець кінцем відображення наших спільних домовленостей, зокрема, домовленостей з нашими середньоазіатськими партнерами, включаючи Узбекистан. І тут не може бути приводів для образ або подальшої ревізії якихось угод», - наголосив Президент РФ.

На його думку, це світова тенденція, і це має бути вигідно іншим державам, тому що, кінець кінцем, ціни на енергоносії, зокрема на газ, визначають конкурентоспроможність економіки.

«Той, хто хоче жити за рахунок низьких цін, наперед закладає «міну» під своє економічне благополуччя. Він розраховує на преференційні ціни. У житті такого не буває в довгій перспективі», - впевнений Д.МЕДВЕДЄВ.