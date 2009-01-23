У Тимошенко кажуть, що зробити комуністам приємне їх суд примусив

Ольгу ГІНЗБУРГ поновлено на посаді голови Державного комітету архівів України за рішенням суду.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Кабінету міністрів України.

“Кабінет міністр України на підставі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за скаргою О.ГІНЗБУРГ поновив її на посаді голови Державного комітету архівів України на своєму засіданні 21 січня 2009 року”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обурення з приводу рішення Кабміну про поновлення О.ГІНЗБУРГ на посаді голови Держкомархівів висловили у фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. Зокрема, як заявив народний депутат, член депутатської групи “За Україну!” Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, “поновлення урядом на посаді голови Державного комітету архівів України комуністки Ольги ГІНЗБУРГ пояснюється лише одним - це подачка комуністам за їхні голоси під час голосування у Верховній Раді України питань, які так потрібні БЮТ, це своєрідна винагорода комуністам за їхню працю на благо БЮТ та його лідера”.

Також він підкреслив. що оскільки О.ГІНЗБУРГ перебуває в лавах КПУ – “партії, яка вже давно має бути заборонена, партії, яка є антидержавною і антиукраїнською політичною силою”, то очікувати об’єктивності в її роботі на такій важливій посаді в часи становлення української держави не доводиться”.

Довідка УНІАН. Член КПУ О.ГІНЗБУРГ раніше очолювала Держкомархівів з 7 вересня 2006 року. Її було звільнено з цієї посади 10 квітня 2008 року. Міністр Кабміну Петро КРУПКО тоді повідомив, що О.ГІНЗБУРГ звільнено у зв`язку з тим, що ця посада, згідно з коаліційною угодою, віднесена до квоти фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як відомо, 17 жовтня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідовував Окружний адміністративний суд Києва. Замість нього В.Ющенко створив Центральний і Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.