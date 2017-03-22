Нардеп Артеменко заявив про анулювання свого канадського паспорта ще у 2014 році

Позафракційний народний депутат Андрій Артеменко заявляє, що його канадський паспорт було анульовано ще у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо наявності у нього паспорта громадянина Канади.

“У мене канадський паспорт, який вже анульовано згідно з вимогами законодавства, які не прописані в нашій країні, у 2014 році, в серпні місяці”, - сказав депутат.

Раніше Артеменко заявляв, що вважає за необхідне дозволити подвійне громадянство в Україні, де діє принцип єдиного громадянства, який закріплений в Конституції.

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15 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що на одному з допитів Артеменко заявив, що є громадянином Канади і надав паспорт.

Довідка УНІАН. Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.

20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція народного депутата Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.