Ющенко дав Безсмертному орден

Указ - на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО орденом «За заслуги». Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Крім того, В.ЮЩЕНКО іншим указом нагородив орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, члена-кореспондента Академії медичних наук України Віталія МОСКАЛЕНКА.

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