Тимошенко відмовилася від імпічменту

22:35, 23 січня 2009
Політика
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Все одно вже не встигнути

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що БЮТ не заявляв про намір провести процедуру імпічменту президента. Про це вона заявила у програмі Шустер Live на телеканалі Україна.

"Наша політична сила не заявляла про імпічмент, а ми просто хотіли би, щоб президент прийшов до Верховної Ради, і пояснив Верховній Раді, чому він не подає голову Нацбанку на звільнення", - сказала Тимошенко.

"Процедура імпічменту може, по тим законам які сьогодні є, і по Конституції, тривати роками. До виборів президента залишилися 9 місяців. І це значить, що ми можемо просто дестабілізувати життя в державі, а закінчиться все тим, що будуть чергові вибори президента", - цитує Українська правда.

Водночас, Тимошенко зазначила, що якщо президент Віктор Ющенко не подасть на звільнення голову Нацбанку Володимира Стельмаха, "президент має за це відповідати".

 

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