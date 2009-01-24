Тимошенко закликає... потерпіти Ющенка ще 9 місяців

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує заяви про те, що умовою надання Україні знижки на ціну на російський газ була гарантія підтримки її парламентською фракцією імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це вона сказала в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

«З історичного погляду, дев’ять місяців, які залишилися до виборів нового Президента, — це такий незначний термін, що робити його предметом системних і великих переговорів щодо проведення імпічменту просто немає сенсу жодній зі сторін», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона визнала, що їй дійсно хотілося б, щоб термін перебування В.ЮЩЕНКА на президентському посту закінчився якнайшвидше.

«Хотілося б, звісно, аби термін правління чинного Президента якомога швидше закінчився. Гадаю, цього хочуть усі громадяни України. Але потрібно набратися мужності й потерпіти», — підкреслила прем’єр-міністр.

Процедура імпічменту, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, є надто тривалою для того, щоб намагатися використовувати її в нинішніх політичних обставинах. «Річ у тому, що процедура імпічменту може зайняти більше часу, ніж залишилося до президентських виборів», — пояснила вона.