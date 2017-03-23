Клімкін пояснив "перенесення" зустрічі Порошенка і Трампа ретельною підготовкою

Зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів глава МЗС України Павло Клімкін.

Відповідаючи на питання, чому відкладається візит, анонсований вже досить давно, міністр відповів: "Ні, він не відкладається. Просто має бути зміст і логіка домовленостей. Крім того, з низки питань американська адміністрація знаходиться в стані формування. А те, що відбувається сьогодні заслуговує не поверхневого підходу, а дуже педантичного і глибокого розгляду. Тому цю зустріч треба добре підготувати".

Він нагадав, що раніше відвідав США, провів зустрічі в Держдепі і РНБ, де "ще не всі призначення здійснені".

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"Коли ми всі будемо готові - будемо працювати над деталями особистої зустрічі двох президентів", - сказав Клімкін.

При цьому він зазначив, що фокусування уваги на факт формальної зустрічі - це невірно.

"Зустріч - це резюме підготовки. А за всім цим - результат серйозної роботи", - додав він.

"Якщо говорити про контакти, то президент вже двічі говорив з Трампом. Перша розмова президента був одночасно вітальним і змістовним. Але другий розмову був справді глибоким за змістом. Трамп був підготовлений. Він не якісь тези зачитував, які йому підготували помічники. Це була жива розмова, він дуже багато питав, уважно слухав. Це було важливо", - зазначив Клімкін.

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Крім того, нагадав він, була зустріч з віце-президентом США.

"Ми дійсно на дуже серйозному детальному рівні поговорили. Тобто, я вважаю, що питання не в формальною датою, а в глибині контактів. Зараз ми всі підходимо до можливості провести зустріч з максимально глибоким змістом і реальною віддачею", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в лютому 2017 року. Проте зустріч так і не відбулася.