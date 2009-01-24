Ющенко доручив розсекретити архіви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив органам влади розсекретити архівні документи, що пов’язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні.

Про це йдеться в Указі глави держави № 37/2009 від 23 січня, оприлюдненому сьогодні на його офіційному сайті.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Генеральній прокуратурі, Державному комітету архівів України, Державному департаменту України з питань виконання покарань проаналізувати пов`язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні архівні документи, що нагромадились за часи діяльності органів державної влади та управління колишніх Союзу РСР і Української РСР.

Крім того, цим відомствам доручено забезпечити зняття в установленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування раніше наданого грифу секретності архівним документам або іншим матеріальним носіям такої інформації, якщо вони не становлять державної таємниці.

Згідно з Указом, Кабінет міністрів має забезпечити розробку Українським інститутом національної пам`яті разом із СБУ за участю Національної академії наук України та затвердити план заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних документів на 2009-2011 роки. При цьому уряд має передбачити створення та функціонування архіву національної пам`яті - електронної бази архівних документів щодо цих подій. Також Кабмін має забезпечити організацію в населених пунктах України постійно діючих експозицій, виставок архівних документів, фотоматеріалів, що відображають події тих часів; видання, перевидання, розповсюдження відповідних тематичних наукових, науково-популярних, художньо-публіцистичних праць, збірок документів та матеріалів, а також здійснення заходів, пов`язаних із перекладом розсекречених архівних документів іноземними мовами для інформування світової громадськості через закордонні дипломатичні установи України.

При цьому Міністерство освіти і науки України за участю НАН повинні забезпечити всебічне та об`єктивне вивчення розсекречених архівних документів, проведення на їх основі наукових досліджень, підготовку та видання наукових та науково-популярних праць, а також використання результатів цих досліджень у навчальних програмах загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

СБУ разом із Держкомітетом архівів повинні сприяти представникам громадських організацій, наукових установ та організацій, вченим та громадянам у вільному доступі до розсекречених архівних документів. При цьому на Держкомітет телебачення та радіомовлення покладено обов’язок щодо висвітлення в ЗМІ заходів щодо розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів.