Клімкін згадав найскладніші моменти переговорів з Росією за роки війни

Міністр закордонних справ України згадав й описав найскладніші моменти переговорів з Росією за роки війни. У 2014-му році військові телефонували вночі та доповідали про те, що відбувається. І нам усім доводилося дуже багато працювати саме вночі, розповів він в інтерв'ю LIGA.net.

"Я ніколи не забуду, коли ми були на засіданні РНБО, коли повідомили, що збитий MH17. Було багато епізодів у Мінську. Я в принципі вважаю себе людиною стриманою. Але був момент, коли на переговорах міністрів я список ув'язнених через стіл кидав. Напевно, як дипломат я про такі речі повинен шкодувати. Але як людина — не шкодую", - заявив глава МЗС України.

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За його словами, багато хто говорить про новий світовий порядок та загрозу третьої світової війни. Міністр вважає, що з точки зору гібридних загроз ця війна вже йде.

"Багато хто цю тезу не поділяють. Але хто цього не бачить, той просто не в змозі оцінювати події. Якби Європа ввела санкції проти РФ під час початку російсько-грузинської війни, можливо, історія розвивалася б інакше і того, що сталося в Україні, не було б", - зазначив Клімкін.

Раніше глава МЗС України Клімкін заявив, що Україна веде переговори із західними союзниками на випадок нового вторгнення Росії.