Шкіряк: За попередніми даними, у Вороненкова стріляли з пістолета ТТ

За попередніми даними, у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова стріляли із пістолета ТТ, але остаточні висновки будуть після балістичної експертизи. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

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Він зазначив, що кілер затриманий і перебуває під посиленою охороною підрозділів Національної поліції.

За словами Шкіряка, нападника було поранено і йому надається вся необхідна медична допомога, оскільки це надто цінний свідок в подальшому розкритті цього резонансного вбивства.

Також він підкреслив, що немає сумніву в тому, що “це цинічна показова розправа російських спецслужб”.

Крім того, Шкіряк нагадав, що Вороненков давав надзвичайно важливі свідчення стосовно режиму Януковича і щодо участі президента Росії Володимира Путіна і російської влади в подіях в Україні.

Як повідомляв УНІАН, тіло Вороненкова забрали на судово-медичну експертизу.