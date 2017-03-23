Шкіряк: За попередніми даними, у Вороненкова стріляли з пістолета ТТ
Кілер затриманий і перебуває під посиленою охороною.
За попередніми даними, у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова стріляли із пістолета ТТ, але остаточні висновки будуть після балістичної експертизи. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.
Читайте такожОчевидці розповіли подробиці вбивства Вороненкова
Він зазначив, що кілер затриманий і перебуває під посиленою охороною підрозділів Національної поліції.
За словами Шкіряка, нападника було поранено і йому надається вся необхідна медична допомога, оскільки це надто цінний свідок в подальшому розкритті цього резонансного вбивства.
Також він підкреслив, що немає сумніву в тому, що “це цинічна показова розправа російських спецслужб”.
Крім того, Шкіряк нагадав, що Вороненков давав надзвичайно важливі свідчення стосовно режиму Януковича і щодо участі президента Росії Володимира Путіна і російської влади в подіях в Україні.
Як повідомляв УНІАН, тіло Вороненкова забрали на судово-медичну експертизу.