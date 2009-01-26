Людина, яка була з Чорноволом в авто, не виключає, що лідера НРУ вбили

Колишній прес-секретар лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола Дмитро ПОНАМАРЧУК не виключає, що після зіткнення з вантажівкою автомобіля, в якому їхав В.Чорновіл, йому могли «допомогти» померти.

Про це Д.ПОНАМАРЧУК заявив УНІАН, коментуючи відповідну інформацію, яку минулої п’ятниці оприлюднили народні депутати Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО.

Д.ПОНАМАРЧУК нагадав, що їхав в автомобілі «Тойота» разом з В.Чорноволом, і на момент зіткнення з вантажівкою перебував на задньому сидінні легковика – праворуч від водія.

Згадуючи події 25 березня 1999 року та розмірковуючи над заявою вказаних народних депутатів, Д.ПОНАМАРЧУК сказав: «Ця версія не тільки теоретично, але і практично має право на життя, на те, щоб вона була розслідувана».

Продовжуючи свою розповідь, Д.ПОНАМАРЧУК зазначив, що до моменту зіткнення легковика з КАМАЗом він спав, тому під час ДТП “сила інерції кинула його на підлогу автомобіля між передніми та задніми сидіннями”.

«Внаслідок удару я втратив свідомість (як з `ясувалося потім – ще й тілесні ушкодження). Скільки пролежав без свідомості – не можу точно сказати: можливо п’ять хвилин, можливо менше або більше. Приходжу до свідомості – ще нікого немає. Намагаюся піднятися, але не можу - затиснутий», - згадав він.

Д.ПОНАМАРЧУК також зазначив, що під час спроби вивільнитися, він почув, що хтось намагається розбити заднє скло автомобіля. «Я тоді давав покази (співробітникам прокуратури - УНІАН), що хтось пробував розбити заднє скло праворуч по руху автомобіля чимось металевим, мені видалось рукояткою пістолета», - зауважив він. У той же час Д.ПОНАМАРЧУК згадав, що через деякий час після зустрічі з охоронцем Геннадія УДОВЕНКА, чий автомобіль прибув до місця ДТП через декілька хвилин, він запитав у нього, чи розбивав він скло, на що отримав відповідь, що той не діставав пістолет. Більше того зауважив, що для того, аби витягнути Д.ПОНАМАРЧУКА з пошкодженого автомобіля знадобилося доставати монтировку і ламати задні праві двері авто.

Крім того Д.ПОНАМАРЧУК звернув увагу на те, що через певний час після ДТП він, знайомлячись із матеріалами справи, знайшов у ній чимало «несостиковок і натягнень». Їх він пов’язує з тим, що на початок розслідування «справи Чорновола» «все підганяли під звичайну ДТП».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Я.КЕНДЗЬОР та І.СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом». Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.

24 січня у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Генеральна прокуратура України проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті лідера Народного руху В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.

“Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена заявити, що ця інформація вже певний час є предметом розслідування у кримінальній справі”, - зазначається у повідомленні.

Про результатами перевірки цієї інформації Генпрокуратура обіцяє поінформувати ЗМІ та громадськість.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.