Томенко: якщо Ющенко не хоче йти до ВР, то ВР прийде до Ющенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що парламент, оцінюючи діяльність Національного банку України, зобов’язаний буде оцінювати і діяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за словами віце-спікера, саме позиція Президента, який двічі проігнорував звернення Верховної Ради та “настрої абсолютної більшості громадян по відношенню до непрофесійної і, як вважає парламентська слідча комісія, корупційної діяльності Національного банку України”, призвела до необхідності сьогодні втретє розглядати у парламенті питання відповідальності керівництва НБУ.

М.ТОМЕНКО зауважив, що і на сьогоднішній, третій розгляд парламентом цього питання, Президент не відреагував жодним чином. На його думку, глава держави міг подати до ВР пропозицію про звільнення голови НБУ і таким чином відреагувати на позицію ВР стосовно цього питання. Також він міг відгукнутися на відповідне запрошення ВР, прийти на засідання парламенту та поінформувати про те, чому він вважає дії нинішнього керівництва Нацбанку професійними.

«Водночас він не зробив ані першого, ані другого, таким чином підтвердивши, що політика нинішнього керівництва НБУ – це політика Президента. Звідси - очевидний висновок: оцінюючи діяльність Національного банку України, парламент зобов’язаний буде оцінювати і діяльність Президента України. Отже, якщо Президент не хоче йти до Верховної Ради, то настане час, коли Верховна Рада прийде до Президента», - зазначив віце-спікер.