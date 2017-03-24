Губернатор Резніченко: Спецкомісія перевіряє стан доріг на Дніпропетровщині

Спеціальна комісія Дніпропетровської ОДА перевіряє стан відремонтованих у 2016 році доріг на території області. Про це заявив губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Всього в минулому році обласна адміністрація замовила ремонт 156 доріг у регіоні.

«Комісія вже перевірила половину доріг області. В деяких місцях не пройшли випробування зимою дороги в Кривому Розі, Нікополі, Першотравенську, Тернівці, Синельниковому. Водночас, згідно умов контрактів між обласною адміністрацією та підрядниками, останні взяли на себе зобов'язання щодо підтримки доріг у задовільному стані, а також щодо своєчасного усунення недоліків за свій рахунок, а не за рахунок обласного бюджету», - зазначив Резніченко.

Експерти зафіксували такі недоліки доріг, як відшаровування асфальту, нерівності у покритті, вибоїни, недотримання гідроізоляції швів. За словами голови Дніпропетровської ОДА, виправити недоліки компанії-підрядники зобов'язані до травня цього року. Разом з тим, підкреслив Резніченко, приблизно 90% доріг, побудованих у минулому році, «перезимували» у гарному стані.

Спеціальна комісія ОДА має намір незабаром закінчити інспекцію всіх доріг, при цьому не повідомляє заздалегідь, яка з них буде піддана перевірці.

Як повідомлялося, у своєму інтерв'ю виданню «Главком» Валентин Резніченко зазначив, що цілий ряд соціальних, економічних та організаційних ініціатив, які були реалізовані в Дніпропетровській області за останній час, здійснені завдяки діяльності команди президента Петра Порошенка, яку він представляє на посаді глави ОДА.

«Це не команда Резніченка, а команда Президента, оскільки він відповідає за інститут губернаторства, а ми просуваємо його ініціативи. Я часто чую, що у Петра Порошенка невелика лавка запасних. Але його команда сильна і працює, знаю це по собі, тому що я і мої соратники - її частина», - зазначив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.