Реєстр акціонерів банку Надра «загубивcя» дорогою зі Львова до Києва

Збори акціонерів банку «Надра», проведення яких було заплановано на 24 січня, не відбулися через втрату реєстру акціонерів. Про це агентству УНІАН повідомили в ЗАТ «Народні реєстри», яке є реєстратором ВАТ КБ «Банк «Надра».

«Реєстр акціонерів, згідно з яким мала проводитись реєстрація акціонерів, ми відправили, як завжди, кур`єром, поїздом 23 січня. З ранку, о 6.17 24 січня поїзд прибував до Києва, документи кур`єр передав представникові банку «Надра». Наскільки я зрозумів, там одержали зовсім інший пакет документів, ніж той, який мав бути. Кур`єром ми передавали один пакет, а в Києві говорять, що вони одержали навіть два пакети і в зовсім іншому вигляді», - повідомив агентству УНІАН директор реєстратора ЗАТ «Народні реєстри» (Львів) Симон ГЕРЕТА.

За словами С.ГЕРЕТИ, зараз банк "Надра" проводить власне розслідування інциденту.

У банку "Надра" агентству УНІАН підтвердили, що збори 24 січня не відбулися, проте причин цього не уточнили.

Інформоване джерело в банківських колах повідомило УНІАН, що в суботу акціонери банку "Надра" зібралися, але приблизно через 45 хвилин їм оголосили, що збори не відбудуться, хоча причин відміни не повідомили.

Як заявляв раніше співвласник компанії «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ, на зборах акціонерів банку «Надра», проведення якого планувалося на 24 січня, мало вирішуватись питання про його входження до складу акціонерів цієї фінансової установи.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2008 року становили 26,186 млрд. грн., зобов`язання – 24,052 млрд. грн., власний капітал – 2,134 млрд. грн.

Статутний капітал банку на 1 жовтня становив 321,763 млрд. грн., чистий прибуток - 321,763 млн. грн.

За даними банку, на 1 жовтня 2008 року його основними акціонерами були: "Novartik Trading Limited" (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, "Manmade Enterprises Limited" (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.

За інформацією міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, станом на 31 березня 2007 р. Вадим П’ЯТОВ, Сергій ЛАГУР, Тімотеуш ФЛЕЙШАР і Ігор ГІЛЕНКО були бенефіціарними власниками банку в сукупності 86,6% акцій (включаючи 31,4% акцій, що належать президентові банку Ігорю ГІЛЕНКУ). Іноземні портфельні інвестори сукупно володіють пакетом акцій банку у розмірі 7,8%, включаючи 6,7% у власності "East Capital".