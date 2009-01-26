Яценюк хоче, щоб політики розповіли, де вони беруть гроші

Народний депутат від НУ-НС, екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що звинувачення на його адресу з боку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО свідчать про те, що президентські перегони розпочалися.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував в інтерв’ю журналістам заяви Ю.ТИМОШЕНКО про фінансування його політичного проекту співвласником “РосУкрЕнерго” Дмитром ФІРТАШЕМ.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на сьогодні вже зрозуміло, що «всі сьогодні в президентських перегонах замість того, щоб займатися країною».

Він переконаний, що «таких заяв буде дуже багато» і назвуть «прізвища всіх олігархів». «Цей бруд буде литися. На жаль, це основний елемент української політики – облити брудом, але воно вже далеко не працює», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

На запитання, чи не свідчить це про те, що Ю.ТИМОШЕНКО бачить у ньому конкурента на президентських виборах, А.ЯЦЕНЮК лише відповів: «Це свідчить про те, що вони договоряться».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що внесе на розгляд парламенту законопроект про фінансування політичної діяльності, де буде розписана процедура фінансування політичних партій. Він також підкреслив, що коли збиратиме фінансування для свого політичного проекту, то оголосить про це офіційно і пізніше опублікує прізвища всіх тих, хто дав кошти.

«Я хотів би, щоб те саме зробили українські політики, які сьогодні перебувають при владі, і пояснили, де вони, власне, беруть гроші», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він запропонував всім політикам опублікувати свої декларації, які відповідають дійсності, і сплачувати податки, як це передбачено законодавством. «Я податки плачу на відміну від них», - додав А.ЯЦЕНЮК.