Нардепи призначили Ющенка відповідальним за фінансову ситуацію

Верховна Рада України ухвалила постанову про відповідальність Президента України Віктора ЮЩЕНКА за ситуацію, що склалася у фінансово-кредитній сфері України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 227 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у залі

Дану постанову підтримали 154 народних депутатів із фракції БЮТ, 23 – із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, майже у повному складі фракція Блоку Литвина та фракція КПУ.

Фракція Партії регіонів дала лише 4 голоси за дану постанову.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат (фракція БЮТ) Святослав ОЛІЙНИК зареєстрував проект постанови Верховної Ради про відповідальність Президента України Віктора ЮЩЕНКА за ситуацію, що склалася у фінансово-кредитній сфері України.

В документі передбачається покласти на главу держави особисту відповідальність за ситуацію, оскільки Президент України «двічі проігнорував вимоги ВР про відсторонення від виконання повноважень голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА», заявляв С.ОЛІЙНИК.

Передбачено покласти відповідальність на Президента України насамперед за різке знецінення грошової одиниці України, «численні спекуляції на валютному та іпотечному ринках, невиконання комерційними банками своїх зобов’язань перед вкладниками, істотні зловживання в процесі рефінансування комерційних банків, повну відсутність контролю за діяльністю комерційних банків, що призвело до значного погіршення добробуту громадян України», сказав депутат.