Політичні кола Росії застосовують придністровський сценарій на Донбасі - Фріз

Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Ірина Фріз.

"Заява члена Ради Федерацій Ольги Ковітіді про необхідність визнання «ДНР» та «ЛНР» вкотре засвідчує, що Кремль чинить спротив міжнародним домовленостям у форматах "Мінську" та "Нормандії" щодо Донбасу. Усе частіше політичні кола Росії демонструють бажання консервації ситуації та застосування придністровського сценарію", - написала парламентарій.

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"Такі заяви представників Держдуми та Радфеду мають бути сигналами для наших партнерів про те, хто порушує досягнуті домовленості та намагається одночасно вести свою політику, змушуючи інші сторони виконувати зобов'язання. Такі факти мають доводитися всіма зовнішньополітичними офіційними та неформальними каналами нашим партнерам у США та Європі",- підсумувала Фріз.

Незалежність невизнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та молдовськими військами почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих російською армією.

2007 року в ПМР було проведено референдум, на якому 98% виборців висловилися за незалежність республіки і майбутню інтеграцію з Російською Федерацією. Результати референдуму не було визнано на міжнародному рівні. Станом на тепер конфлікт не розв'язано, він перебуває у замороженому стані.

На території Придністров'я розташовується контингент російських збройних сил (один батальйон – не менш як 412 осіб) і військова частина №13962 (або Оперативна група російських військ ОГРВ) - два батальйони загальною чисельністю близько тисячі осіб.

ОГРВ і батальйон укомплектовуються як придністровськими росіянами (150-160 тисяч жителів ПМР мають громадянство РФ), так і відрядженими з Росії. Молдова не визнає за ОГРВ якогось офіційного статусу і наполягає на виведенні російських військових зі своєї території.