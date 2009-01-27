Тимошенко просить Ющенка не бути безжалісним до країни

Прем`єр Юлія Тимошенко звертається до президента Віктора Ющенка з проханням терміново внести на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру голови Нацбанку.

Про це вона сказала в ефірі ICTV, коментуючи ситуацію зі скасуванням парламентом постанови про призначення Володимира Стельмаха головою НБУ.

"Я зараз президенту дзвоню, я звертаюся до нього з цим проханням – треба голову Нацбанку… Я хочу також звернутися до президента, що таким чином пролонговувати свої повноваження на 2 роки через надзвичайний стан в країні – це безжалісно по відношенню до країни", - цитує Українська правда.

При цьому вона зазначила, що БЮТ готовий зібрати нову позачергову сесію для того, щоб проголосувати за голову Нацбанку.

Тимошенко також визнала, що звільнення Стельмаха відбулося в обхід законодавства, яке не дає відповідних повноважень Верховній Раді.

"Якщо б Верховна Рада мала це повноваження, вона б уже давно призначила голову НБУ. Але немає такого повноваження. Ми знаходимо зараз обхідні шляхи, але вони є синтетичними, вони не є такими, що дають відповідь", - сказала вона.

"Ми зараз голову (НБУ) трошки зняли, але весь менеджмент Нацбанку, тобто правління, залишився. І без президента цю ситуацію поправити неможливо", - додала Тимошенко.