Янукович лікується поруч із Дубиною
09:57, 27 січня 2009Політика
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Азаров не уточнив від чого
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович знаходиться на лікуванні в лікарні "Феофанія".
Про це повідомив депутат від Партії регіонів Микола Азаров в ефірі 5 каналу.
"У даний час він (Янукович) знаходиться на лікуванні в "Феофанії". Я думаю, що в понеділок він уже вийде і приступить до виконання своїх обов`язків", - сказав він.
У той же час, Азаров не уточнив з якого приводу Янукович звернувся до лікарів.
Як відомо, у "Феофанії" також знаходиться глава "Нафтогазу" Олег Дубина, якого госпіталізували в передінфарктному стані.
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