Янукович лікується поруч із Дубиною

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович знаходиться на лікуванні в лікарні "Феофанія".

Про це повідомив депутат від Партії регіонів Микола Азаров в ефірі 5 каналу.

"У даний час він (Янукович) знаходиться на лікуванні в "Феофанії". Я думаю, що в понеділок він уже вийде і приступить до виконання своїх обов`язків", - сказав він.

У той же час, Азаров не уточнив з якого приводу Янукович звернувся до лікарів.

Як відомо, у "Феофанії" також знаходиться глава "Нафтогазу" Олег Дубина, якого госпіталізували в передінфарктному стані.

Українська правда