Верховна Рада достроково припинила повноваження двох депутатів

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Едуарда ПРУТНІКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 376 народних депутатів із 436 зареєстрованих у залі.

Як повідомлялося, нещодавно парламент призначив Е.ПРУТНІКА головою Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення.

Також ВР достроково припинила повноваження народного депутата України Олексія КОСТУСЄВА.

За ще рішення проголосували 382 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

О.КОСТУСЄВ склав повноваження народного депутата, вирішивши залишитися на посаді голови Антимонопольного комітету.