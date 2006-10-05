Верховна Рада достроково припинила повноваження двох депутатів
11:52, 05 жовтня 2006Політика
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"За" голосувала значна більшість
Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Едуарда ПРУТНІКА.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 376 народних депутатів із 436 зареєстрованих у залі.
Як повідомлялося, нещодавно парламент призначив Е.ПРУТНІКА головою Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення.
Також ВР достроково припинила повноваження народного депутата України Олексія КОСТУСЄВА.
За ще рішення проголосували 382 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
О.КОСТУСЄВ склав повноваження народного депутата, вирішивши залишитися на посаді голови Антимонопольного комітету.
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