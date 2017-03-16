Активісти пікетують НБУ з вимогою припинити діяльність російських банків

У Києві близько 30 активістів партії “Національний корпус” пікетують будівлю Національного банку України з вимогою від голови НБУ Валерії Гонтаревої ухвалити рішення про припинення діяльності російських банків на території України.

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Як передає кореспондент УНІАН, у своїх виступах активісти зазначили, що неодноразово попереджали Нацбанк та його керівництво, в тому числі багатьма акціями, що російські банки в умовах військової агресії РФ не повинні працювати в Україні.

Але, наголошують мітингувальники, належної реакції на ці вимоги не було, не дивлячись на вчорашнє рішення Ради національної безпеки та оборони.

Тому активісти залишають за собою право, у разі невиконання висунутих керівництву НБУ вимог, наступного тижня перейти від “театралізованих акцій” до більш жорстких дій. При цьому вони запевняють, що готові підтягнути для цих дій додаткові сили з числа активістів “Національного корпусу” з інших регіонів України.

Також активісти пообіцяли звернутися з офіційною заявою до Служби безпеки України, щоб вона провела розслідування стосовно дій Гонтаревої за час керівництва НБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 15 березня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб.

В указі сказано, що рішення РНБО було ухвалено відповідно до статті 5 закону України «Про санкції» та з урахуванням пропозицій НБУ.

Санкції строком на один рік будуть застосовані до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.