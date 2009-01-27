Ющенко таки підпустить росіян до газової труби?

Україна не відкидає можливості участі Росії у модернізації української газотранспортної системи. Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна відкрита в цьому процесі. На його думку, участь країн-транзитерів, виробників і споживачів забезпечить стабільність газового простору.

В.ЮЩЕНКО покладає велику надію на міжнародну конференцію 23 березня.

Він вкотре наголосив, що Україна пов’язує своє майбутнє з інтеграцією української ГТС в європейський ринок.