Путін назвав свій основний недолік

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін вважає своїм основним недоліком довірливість. Про це він сказав в інтерв`ю американському агентству "Блумберг".

Глава російського уряду зізнався, що найкращу пораду в житті він отримав від мами - "нічого не просити, ні на що не скаржитися".

Історичними лідерами, які викликають його найбільшу пошану, прем`єр назвав Петра Першого і Катерину Другу, які "більше за всіх зробили для розвитку Російської держави". При цьому він не став говорити, яким би він сам хотів залишитися в історії, відзначивши: "Історія сама скаже".

Поки також Путін не уявляє, чим він займеться на пенсії, але схиляється до "досліджень у галузі державного права".

РІА "Новости"