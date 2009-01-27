Долар в Україні стрибатиме під дудку політиків?

У разі виникнення двовладдя в Національному банку України можливі різкі валютні стрибки. Про це йдеться в коментарі компанії «Astrum Investment Management», оприлюдненому сьогодні.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України.

На думку аналітиків, політичне протистояння ускладнить дії Національного банку України.

“Такі дії несуть пряму загрозу для валютного курсу, оскільки вони зустрінуть жорсткий опір з боку Президента і внесуть дестабілізуючий ефект у політику НБУ. У випадку, якщо НБУ вдасться зберегти дієздатність, йому доведеться посилити свою присутність на міжбанку для подолання психологічних наслідків від конфлікту. У разі ж виникнення двовладдя в НБУ, можливі різкі валютні стрибки», - вважають аналітики «Astrum Investment Management».

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