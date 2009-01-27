Турчинов вважає, що Черновецький перейшов межу моральності

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає аморальним рішення влади Києва про введення збору за вхід на кладовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Безумовно, не існує такого податку за право бути похованим або відвідувати могили близьких. Не можна переходити межу моральності, говорити красиві слова про те, як поважає і любить пенсіонерів, і в той же час стареньку бабусю змушувати платити за те, щоб потрапити на могилу близьких”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр нагадав, що на даний час існує закон про місцеві податки і збори, нова редакція якого вже підготовлена і знаходиться у парламенті. О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що і в новій редакції такий місцевий збір, як плата за вхід на кладовище, не передбачений.

“Не можна з цим (введенням плати за вхід на кладовище – УНІАН) згодитися, хоча я можу прогнозувати, що вони оформлять це не як місцевий збір, а як плату комунальному підприємству, і намагатимуться якось юридично його легалізувати”, - припустив він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що органи державної реєстрації не повинні реєструвати такі рішення. «Кабінет міністрів не може регламентувати роботу комунальних підприємств, підпорядкованих КМДА, ми можемо тільки звертати увагу силових структур, зокрема Генеральної прокуратури, на незаконність дій місцевої влади. І рішення, які суперечать Конституції, не повинні реєструватися Міністерством юстиції», - упевнений перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, згідно з яким у Києві введено платний вхід на міські кладовища.

“Встановили платний вхід. Я можу фіксувати це”, - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ. Він сказав, що зараз не може назвати точну ціну за вхід на кладовище. «Там по різних кладовищах різна ціна. Але ціна встановлена», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

На уточнююче запитання, чим керувалися при введені плати за вхід, і чи є це розпорядженням мерії, яке вже підписав Київський міський голова, В.ЖУРАВСЬКИЙ відповів: «Так».