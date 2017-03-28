МЗС України назвало рішення про арешт Яценюка повною деградацією путінської влади

Рішення російського суду про арешт колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка є свідченням повної деградації державної системи Росії.

Про це сказано у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України щодо рішення міського суду Єсентуків Ставропольського краю РФ.

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МЗС України висловило обурення з приводу рішення суду Єсентуків щодо заочного засудження Яценюка у зв’язку з тим, що «він 21 лютого 2017 року був оголошений російською стороною у міжнародний розшук».

«Абсурдні звинувачення у кримінальних злочинах, які стали підставою для винесення даного рішення, не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом. Натомість, це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетворила правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, у тому числі шляхом переслідувань українських політичних діячів та пересічних українців, десятки яких незаконно утримуються у російських в’язницях», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Міністерство закордонних справ підкреслює, що подібні судові фарси є елементом гібридної війни, за допомогою якого російська влада намагається відвернути увагу від реальних злочинів, скоєних на території України за наказами вищого політичного та військового керівництва РФ.

«Притягнення до відповідальності винних у скоєнні цих злочинів, у тому числі за незаконну окупацію частини суверенної території України та репресії за етнічною ознакою, вторгнення військових підрозділів та постачання зброї, фінансування терористів, численні жертви та руйнування, є лише справою часу», - йдеться у коментарі

Водночас МЗС закликало світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та відновлення поваги до основоположних норм та принципів міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році в Слідчому комітеті Росії Яценюка звинуватили в тому, що у 1990-х роках він нібито воював проти російської армії в Чечні. Його звинувачують в участі в озброєній банді, нападах, підготовці злочинів й умисному вбивстві за обтяжливих обставин. Ця інформація нібито базувалася на показах, які дали незаконно засуджені в РФ українці Станіслав Клих і Микола Карпюк.

27 березня прес-служба Єсентукського міського суду повідомила, що за клопотанням слідчого постановою суду стосовно Яценюка «заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, у зв'язку з тим, що його 21 лютого 2017 року оголошено в міжнародний розшук. І зазначено, що строк обчислювати з моменту затримання обвинуваченого на території Російської Федерації або екстрадиції до РФ».